الخضري السعودية تخسر 1.04 مليون ريال في الربع/4

الرياض 19 يناير كانون الثاني (رويترز) - تكبدت شركة المقاولات السعودية أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري خسائر صافية في الربع الأخير من 2015 وذلك للربع الثاني على التوالي بفعل انخفاض الإيرادات وارتفاع المصروفات.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء إن خسائر الربع الرابع بلغت 1.04 مليون ريال (277.3 ألف دولار) مقارنة مع أرباح بقيمة 45.63 مليون ريال في الربع المقابل من 2014.

وعزت الشركة الخسائر إلى انخفاض الإيرادات والربح الإجمالي وانخفاض هامش الربح الإجمالي بسبب الزيادة في التكلفة المقدرة لإنجاز مشاريع البناء.

وأضافت أن من العوامل التي ساهمت في الخسائر تعديل رفع التكلفة التقديرية بسبب قرارات مجلس الوزراء تعديل أسعار منتجات الطاقة والكهرباء إلى جانب زيادة الأعباء المالية بسبب التنوع بمصادر التمويل وارتفاع تكلفة التمويل من قبل بعض المؤسسات.

كانت الشركة قالت في وقت سابق من الشهر إن تعديل أسعار منتجات الطاقة وتعرفة استهلاك الكهرباء سيرفع نفقاتها بقيمة إجمالية تقدر بواقع 44.3 مليون ريال بين 2016 و2020.

وفي 2015 بأكمله انخفض صافي ربح الشركة إلى 33.5 مليون ريال من 103.96 مليون في 2014.

وتعمل الخضري بصورة أساسية في تنفيذ المشروعات الحكومية بمجال إنشاء الطرق والكباري والسكك الحديدية والمباني العامة والجامعات ومحطات المياه إلى جانب مشروعات جمع النفايات الصلبة من المدن والتخلص منها.

كان الرئيس التنفيذي للشركة قال لرويترز خلال مقابلة في نوفمبر تشرين الثاني إن من المتوقع أن تستمر معاناة قطاع المقاولات في المملكة لعام ونصف العام في ظل احتمالات خفض الإنفاق الحكومي الذي يؤدي إلى تفاقم متاعب الشركات الناجمة عن إصلاحات سوق العمل.