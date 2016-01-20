صافي ربح سبكيم السعودية يهبط 80% في الربع/4
الكويت 20 يناير كانون الثاني (رويترز) - هبطت الأرباح الصافية التي حقتها شركة سبكيم السعودية بنسبة 80.4 في المئة في الربع الرابع من 2015 لتصل إلى 26 مليون ريال (6.9 مليون دولار) مقابل 132.2 مليون ريال قبل عام.
وأظهرت بيانات نشرتها الشركة على موقع البورصة السعودية هبوط أرباحها السنوية 52.5 في المئة لتصل إلى 288.2 مليون ريال في 2015 مقابل 606.2 مليون ريال في 2014.
وعزت الشركة هبوط أرباحها في الربع الرابع إلى "انخفاض كميات الانتاج نتيجة الى التوقف المجدول لمصنع الميثانول التابع للشركة العالمية للميثانول خلال الربع الرابع من هذا العام .. لمدة 45 يوم بهدف القيام بأعمال الصيانة الدورية المجدولة اضافة إلى الانخفاض الحاد في أسعار بيع جميع المنتجات بنسب بلغت 21 في المئة - 35 في المئة." (الدولار = 3.75 ريال) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
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