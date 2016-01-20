تراجع أرباح الاتصالات السعودية 20.2% في الربع/4

دبي 20 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلنت الاتصالات السعودية اليوم الأربعاء تراجع أرباح الربع الأخير من العام الماضي 20.2 بالمئة لتأتي دون التقديرات مع ارتفاع تكاليف الخدمة والنفقات.

وقال بيان للبورصة إن المحتكر السابق الذي يتنافس محليا مع اتحاد اتصالات (موبايلي) وزين السعودية حقق 1.95 مليار ريال (520 مليون دولار) ربحا صافيا في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 2.44 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق.

كان خمسة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط أن تحقق الاتصالات السعودية التي تملك حصصا بشركات في الخليج وتركيا وجنوب افريقيا وآسيا ربحا فصليا قدره 2.36 مليار ريال.

وبلغت الأرباح السنوية 9.34 مليار ريال بانخفاض 14.8 بالمئة.

وقالت الشركة في بيان منفصل إن مجلس الإدارة أوصى بدفع توزيعات نقدية للربع الرابع قدرها ريال واحد للسهم أي دون تغيير عن توزيعات الربع المماثل من 2014.

كانت الاتصالات السعودية قالت في نوفمبر تشرين الثاني إن توزيعاتها الفصلية لن تقل عن ريال للسهم في الأعوام الثلاثة بدءا من الربع الرابع من 2015.