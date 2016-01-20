مقدمة 1-تراجع أرباح الاتصالات السعودية 20.2% في الربع/4

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دبي 20 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلنت الاتصالات السعودية اليوم الأربعاء تراجع أرباح الربع الأخير من العام الماضي 20.2 بالمئة لتأتي دون تقديرات المحللين حيث بدد ارتفاع تكاليف الخدمة والنفقات مزايا نمو الإيرادات.

وبهذا تكون الاتصالات السعودية أعلنت تراجع الأرباح لثلاثة أرباع متتالية وفي خمسة أرباع من الستة الأخيرة ليتوقف تحسن مفاجئ بفضل تقليص الشركة طموحاتها العالمية وعودتها للتركيز على سوقها المحلية.

وقال بيان للبورصة إن المحتكر السابق الذي يتنافس محليا مع اتحاد اتصالات (موبايلي) وزين السعودية حقق 1.95 مليار ريال (520 مليون دولار) ربحا صافيا في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 2.44 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق.

كان خمسة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط أن تحقق الاتصالات السعودية التي تملك حصصا بشركات في الخليج وتركيا وجنوب افريقيا وآسيا ربحا فصليا قدره 2.36 مليار ريال.

جاء تراجع الأرباح رغم صعود الإيرادات 12 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 13.25 مليار ريال مع إعلان الشركة استمرار النمو القوي في خدمات البيانات.

لكن الزيادة لم تكن بالمجان حيث ارتفعت تكلفة الخدمات ونفقات التشغيل 687 مليون ريال و540 مليون ريال على الترتيب. ولم تذكر الشركة رقما إجماليا لأي من البندين.

كان الرئيس التنفيذي للاتصالات السعودية أبلغ رويترز في سبتمبر أيلول أن الشركة ستنفق مليار دولار أخرى في النصف الثاني من 2015 على تحسين شبكاتها حيث تحاول تلبية الطلب المتنامي على خدمات الانترنت.