صافي ربح دار الأركان السعودية يهبط 57.9% في الربع/4

دبي 21 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجلت دار الأركان السعودية -إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في المملكة- اليوم الخميس هبوطا في صافي ربح الربع الأخير من العام بلغ 57.9 في المئة.

وقالت الشركة في بيان إن صافي ربحها في الأشهر الثلاثة التي انتهت في 31 ديسمبر كانون الأول بلغ 48.7 مليون ريال (13 مليون دولار) مقابل 115.6 مليون ريال في الفترة المقابلة العام الماضي.