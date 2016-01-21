موبايلي السعودية تتحول للربحية في الربع/4

دبي 21 يناير كانون الثاني (رويترز) - تحولت اتحاد اتصالات (موبايلي) السعودية إلى الربحية في الربع الأخير من العام الماضي وقالت اليوم الخميس إن بعض دائنيها وافقوا على التنازل عن مخالفة الشرط المالي فيما يتعلق بتسهيلات.

وحققت موبايلي وهي شركة شقيقة لاتصالات الإماراتية صافي ربح بلغ 11 مليون ريال (2.93 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقابل خسائر قدرها 2.11 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق بحسب إشعار للبورصة.

وتوقع محلل لدى أصول وبخيت الاستثمارية أن تسجل موبايلي التي تتنافس مع الاتصالات السعودية وزين السعودية ربحا فصليا قدره 125.1 مليون ريال.

وقالت موبايلي إنها وقعت اتفاقا مع الدائنين في 29 ديسمبر كانون الأول للتنازل عن مخالفة الشرط المالي المتعلق بتسهيلات قدرها 12.1 مليار ريال. وأضافت أنها تتفاوض على تنازل مماثل مع دائنين آخرين.