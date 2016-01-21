صافي ربح المملكة القابضة السعودية يهبط 85.8% في الربع/4

دبي 21 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة المملكة القابضة الذراع الاستثمارية للملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال أن صافي أرباحها هبط 85.8 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي.

وذكرت الشركة في بيان للبورصة اليوم الخميس أن أرباحها الصافية انخفضت إلى 37.91 مليون ريال (10.1 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول من 266 مليونا قبل عام.