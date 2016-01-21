مقدمة 1-موبايلي السعودية تتحول للربحية في الربع/4 وتقلص خسائرها السنوية

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دبي 21 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت اتحاد اتصالات (موبايلي) السعودية اليوم الخميس إنها تحولت إلى الربحية في الربع الأخير من العام الماضي مشيرة إلى تحسن الهوامش.

وهبط سهم موبايلي 74 بالمئة منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014 حينما أجرت سلسلة من التعديلات على الأرباح بعد أخطاء محاسبية.

وأدت تلك الأزمة إلى رحيل مديرين كبار وأعضاء مجلس إدارة من الشركة مع تعهد رئيسها التنفيذي الجديد أحمد فاروق في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بالعودة إلى الربحية خلال 12 شهرا.

وحققت موبايلي وهي شركة شقيقة لاتصالات الإماراتية صافي ربح بلغ 11 مليون ريال (2.93 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقابل خسائر قدرها 2.11 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق بحسب إشعار للبورصة.

وتوقع محلل لدى أصول وبخيت الاستثمارية أن تسجل موبايلي التي تتنافس مع الاتصالات السعودية وزين السعودية ربحا فصليا قدره 125.1 مليون ريال.

وارتفعت إيرادات موبايلي في الربع الأخير 28 بالمئة إلى 3.49 مليار ريال.

وقلصت موبايلي صافي خسائرها في 2015 إلى 1.09 مليار ريال من 1.58 مليار ريال في 2014 مع زيادة هامش الربح قبل الفائدة والضريبة والإهلاكات واستهلاك الدين إلى 20 بالمئة من 16 بالمئة.