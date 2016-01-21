مقدمة 1-صافي ربح المملكة القابضة السعودية يهبط 85.8% في الربع/4

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دبي 21 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة المملكة القابضة الذراع الاستثمارية للملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال أن صافي أرباحها هبط 85.8 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي مع تراجع الدخل وزيادة المخصصات.

وذكرت الشركة في بيان للبورصة اليوم الخميس أن أرباحها الصافية انخفضت إلى 37.91 مليون ريال (10.1 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول من 266 مليونا قبل عام.

وعزت الشركة هبوط الأرباح إلى "الانخفاض في دخل التوزيعات وكذلك تجنيب مخصصات انخفاض القيمة بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات والأرباح التشغيلية من الفنادق."

وطغى ذلك على زيادة الإيرادات من الوحدات والمشروعات المشتركة إضافة إلى انخفاض النفقات العامة والإدارية وتكاليف التمويل.

ولم تذكر الشركة مزيدا من التفاصيل. وتعلن الشركات السعودية بيانات مقتضبة عن نتائج أعمالها في أوائل فترة إعلان البيانات المالية ثم تنشر النتائج التفصيلية في وقت لاحق.

وفي العاشر من ديسمبر كانون الأول قالت الشركة إنها ستبادل حصتها في اف.آر.اتش.آي هولدنجز مقابل 1.27 مليار ريال في صفقة مقايضة مع فنادق أكور تضمنت أصولا أخرى وحصة في سلسلة الفنادق الفرنسية.

وتخارجت المملكة القابضة في نوفمبر تشرين الثاني من كامل حصتها في المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق ناشر صحيفة الشرق الأوسط مقابل 837.2 مليون ريال.