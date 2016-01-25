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المواساة للخدمات الطبية السعودية توصي بتوزيع أرباح نقدية بواقع ريالين للسهم عن 2015

Mon Jan 25, 2016 12:58pm GMT
 
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الكويت 25 يناير كانون الثاني (رويترز) - أوصى مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية السعودية اليوم الإثنين بتوزيع أرباح نقدية بواقع ريالين (53.3 سنت) للسهم الواحد عن سنة 2015.

وقالت الشركة في بيان للبورصة السعودية إن اجمالي المبلغ الموزع سيبلغ 100 مليون ريال.

ووفقا لبيانات تومسون رويترز فان التوزيعات المقترحة عن 2015 تماثل توزيعات الشركة عن العام السابق.

وأعلنت المواساة الاسبوع الماضي نمو صافي أرباح الربع الأخير من 2015 بنسبة 6.1 بالمئة متجاوزا التوقعات.

(الدولار = 3.75 ريال) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 