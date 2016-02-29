تراجع الأرباح المجمعة للبنوك السعودية 3.7% بنهاية يناير
الرياض 29 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) تراجع الأرباح المجمعة للبنوك العاملة في السعودية 3.7 بالمئة على أساس سنوي بنهاية يناير كانون الثاني في إشارة إلى تأثر القطاع المصرفي بانخفاض الإنفاق الحكومي نتيجة هبوط أسعار النفط.
ووفقا للأرقام التي نشرت بالموقع الإلكتروني للمؤسسة بلغت الأرباح المجمعة للبنوك في يناير كانون الثاني 3.762 مليار ريـال (1.003 مليار دولار) مقارنة مع 3.907 مليار في الشهر المقابل من 2014.
وبلغت الأرباح المجمعة للبنوك السعودية 42.683 مليار ريـال بنهاية 2015 بزيادة 6.3 بالمئة مقارنة مع 40.159 مليار ريـال في 2014.
وتشمل الأرباح المجمعة نتائج 12 بنكا سعوديا مدرجا في البورصة و11 بنكا أجنبيا في المملكة.
(الدولار = 3.75 ريـال سعودي) (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار)
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