العربي الوطني السعودي يوصي بتوزيع 0.45 ريال للسهم عن النصف/1

الرياض 26 يونيو حزيران (رويترز) - قال البنك العربي الوطني السعودي اليوم الأحد إن مجلس إدارته أوصى بتوزيع 0.45 ريال (0.12 دولار) للسهم أرباحا نقدية عن النصف الأول من 2016.

وأضاف البنك في بيان للبورصة أن أحقية التوزيعات ستكون للمساهمين المسجلين بنهاية تداول يوم الخميس الموافق 30 يونيو حزيران على أن توزع يوم الخميس الموافق 21 يوليو تموز.

وبحسب بيانات تومسون رويترز تماثل هذه الأرباح النقدية تلك التي وزعها البنك في الفترة المقابلة من 2015.

كان البنك سجل تراجعا نسبته 2.8 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام بفعل تراجع إجمالي دخل العمليات لكن النتائج جاءت أعلى من متوسط توقعات المحللين.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)