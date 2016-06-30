مجلس إدارة سامبا يوصي بتوزيع 0.45 ريال للسهم عن النصف/1

الرياض 30 يونيو حزيران (رويترز) - قالت مجموعة سامبا المالية ثالث أكبر بنك في السعودية من حيث حجم الأصول إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع 0.45 ريال (0.12 دولار) للسهم أرباحا نقدية عن النصف الأول من 2016.

وتتماشى التوزيعات مع ما وزعه البنك في الفترة المقابلة من 2015.

وقال البنك في بيان للبورصة اليوم الخميس إن الأرباح ستستحق للمساهمين المسجلين بنهاية تداول يوم 12 يوليو تموز وستوزع في 25 من الشهر ذاته.

كان البنك سجل تراجعا طفيفا نسبته 1.4 بالمئة في الربع الأول من 2016 بفعل انخفاض إجمالي دخل العمليات.