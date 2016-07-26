أرباح البحري السعودية تقفز 47% في الربع/2

القاهرة 26 يوليو تموز (رويترز) - قفز صافي ربح الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري 47.2 بالمئة في الربع الثاني من هذا العام.

وقالت الشركة في بيان نشر بالموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الثلاثاء إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 504.18 مليون ريال (134.45 مليون دولار) مقابل 342.48 مليون قبل عام.

وعزت الشركة قفزة الأرباح إلى "ارتفاع الإيرادات التشغيلية نتيجة شراء وتسلم عدد من ناقلات النفط العملاقة وارتفاع معدلات أسعار نقل النفط الخام في السوق الفورية."

وقفزت أرباح الشركة خلال النصف الأول 50.65 بالمئة إلى 1.116 مليار ريال من 740.89 مليار قبل عام.

وأصبحت الشركة المزود الوحيد لخدمات الشحن بناقلات الخام العملاقة لشركة أرامكو السعودية بعدما اشترت الوحدة البحرية لشركة النفط العملاقة في صفقة أعلنت في 2012 واكتملت في العام الماضي.