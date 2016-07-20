صافي ربح دار الأركان السعودية ينخفض 38.7% في الربع/2

الرياض 20 يوليو تموز (رويترز) - سجلت دار الأركان السعودية إحدى كبرى شركات التطوير العقاري في المملكة انخفاضا نسبته 38.72 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من 2016 بفعل تراجع إيرادات مبيعات العقارات.

وذلك هو الانخفاض الثالث على التوالي في الأرباح الفصلية للشركة.

وقالت دار الأركان في بيان للبورصة اليوم الأربعاء إن صافي الربح في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران بلغ 43.2 مليون ريال (11.5 مليون دولار) مقابل 70.5 مليون قبل عام.

وتوقعت الأهلي كابيتال أن تسجل الشركة أرباحا بقيمة 57 مليون ريال في الربع الثاني.

وعزت الشركة هبوط الأرباح إلى انخفاض إيرادات مبيعات العقارات لكنها أشارت إلى أن عائدات التأجير المرتفعة وتراجع مصروفات التشغيل كان لها أثر إيجابي.

وخلال النصف الأول من العام انخفض صافي ربح الشركة 53.6 بالمئة إلى 101.1 مليون ريال من 217.8 مليون قبل عام.