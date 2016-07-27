نمو طفيف لأرباح الحكير السعودية في الربع‭/‬1 والنتائج تتجاوز التوقعات

الرياض 27 يوليو تموز (رويترز) - سجلت فواز عبد العزيز الحكير السعودية أكبر شركة مدرجة بقطاع التجزئة السعودي من حيث القيمة السوقية نموا نسبته 0.9 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من السنة المالية التي تبدأ في أول أبريل نيسان بدعم من زيادة المبيعات وافتتاح متاجر جديدة لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشر اليوم الأربعاء بموقع البورصة السعودية إن صافي ربح الربع الأول بلغ 212.62 مليون ريـال (56.7مليون دولار) مقابل 210.8 مليون قبل عام.

وتوقعت هيرميس أن تسجل الشركة أرباحا بقيمة 170.12 مليون ريال في الربع الاول فيما توقعت الأهلي كابيتال تحقيق 190 مليون ريال.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى "زيادة المبيعات في السوق السعودي نتيجة لزيادة عدد المحلات والأثر الموسمي لعدد أيام شهر رمضان في الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق."

وبلغت مبيعات الشركة في الربع الأول 2.19 مليار ريال بزيادة 17.1 بالمئة عن 1.87 مليار قبل عام.

وتعمل الحكير في تجارة التجزئة والجملة لمجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية للملابس الجاهزة والأقمشة والأحذية والعطور والنظارات والأثاث المنزلي.

وتملك الشركة بصورة حصرية أكثر من 70 علامة تجارية في السعودية مختصة بقطاع تجزئة الملابس المستهدفة للطبقة الوسطى تضم زارا وجاب وماركس آند سبنسر وتسعى لاستقطاب علامات جديدة تستهدف هذه الفئة والتوسع في العلامات التجارية الفاخرة.

تأسست فواز الحكير عام 1990 وتعمل في السعودية ومصر والأردن وقازاخستان والمغرب والجزائر.