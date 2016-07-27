نمو صافي ربح المواساة الطبية السعودية 11.05% في في الربع/2

الرياض 27 يوليو تموز (رويترز) - سجلت شركة المواساة للخدمات الطبية أحد أكبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية نموا نسبته 11.05 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من العام بفضل زيادة الإيرادات لتأتي النتائج ضمن متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأربعاء إن صافي الربح بلغ 62.3 مليون ريال في الاشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران مقابل 56.1 مليون قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع اجرته رويترز أن تسجل الشركة أرباحا في المتوسط عند 62.59 مليون ريال في الربع الثاني.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى "الزيادة في الإيرادات المتحققة نتيجة نمو إيرادات فرع الشركة في الرياض والتوسع في تشغيل عيادات التخصصات الفرعية واستمرار الكفاءة في تشغيل الأصول المتاحة."

وخلال النصف الأول من العام ارتفع صافي ربح الشركة 19.11 بالمئة إلى 133.4 مليون ريال من 112 مليونا في النصف المقابل من 2015.

(الدولار= 3.75 ريال)