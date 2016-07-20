تراجع صافي ربح السعودية للكهرباء 27.7% في الربع‭/‬2

الرياض 20 يوليو تموز (رويترز) - أعلنت السعودية للكهرباء أكبر شركة للمرافق في الخليج تراجع صافي ربح الربع الثاني من العام 27.7 بالمئة بفعل ارتفاع تكلفة المبيعات نتيجة الزيادة في اسعار الوقود لتأتي النتائج أقل من توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان الي البورصة إنها حققت 1.43 مليار ريال (381.3 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران مقارنة مع ربح بلغ 1.97 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2015.

وتوقعت الأهلي كابيتال أن تسجل الشركة ارباحا صافية قيمتها 2.354 مليار ريال في الربع الثاني.

وخلال النصف الأول من العام ارتفع صافي ربح الشركة 67.7 بالمئة إلى 52 مليون ريال من 31 مليونا في النصف المقابل من 2015.

وقرر مجلس الوزراء السعودي أواخر ديسمبر كانون الثاني ‭‬‬‬‬‬رفع أسعار الوقود والمياه والكهرباء والغاز في إطار إصلاحات بمنظومة الدعم تهدف إلى تكيف المالية العامة للدولة مع هبوط أسعار النفط.

وتتأثر نتائج السعودية للكهرباء بالعوامل الموسمية بسبب التفاوت الشديد في الطلب على الكهرباء بين فصلي الشتاء والصيف عندما تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى اعتماد معظم المنازل والشركات اعتمادا كثيفا على مكيفات الهواء.