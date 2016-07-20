صافي ربح ينساب السعودية يقفز 203% في الربع/2

الرياض 20 يوليو تموز (رويترز) - سجلت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) السعودية قفزة نسبتها 203 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من 2016 بفضل زيادة الكميات المنتجة والمباعة لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشره موقع البورصة السعودية على الإنترنت اليوم الأربعاء إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 689.3 مليون ريال (183.8 مليون دولار) مقابل 227.4 مليون قبل عام.

كان محللون قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة أرباحا قدرها 446.22 مليون ريال في المتوسط في الربع الثاني.

وعزت الشركة ارتفاع الأرباح إلى "زيادة الكميات المنتجة والمباعة وذلك نتيجة لاكتمال أعمال الصيانة الوقائية لمصانع الشركة خلال الربع الثاني من 2015... بالإضافة لانخفاض أسعار بعض مواد اللقيم."

وخلال النصف الأول من العام قفز صافي ربح الشركة 113 بالمئة إلى 1.09 مليار ريال من 512.5 مليار في النصف المقابل من 2015.

وينساب مملوكة بنسبة 51 بالمئة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إحدى كبرى شركات البتروكيماويات في العالم وتأسست عام 2005 ويبلغ رأسمالها المدفوع 5.6 مليار ريال سعودي.