صافي ربح سافكو السعودية يهبط 50% في الربع/2 لكنه يتجاوز التوقعات

الرياض 21 يوليو تموز (رويترز) - سجلت شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) اليوم الخميس تراجعا في الأرباح الفصلية للمرة السابعة على التوالي بنزول صافي ربح الربع الثاني 49.8 بالمئة لكن النتائج جاءت أعلى من متوسط توقعات المحللين.

وقالت سافكو التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إنها حققت أرباحا صافية قدرها 299 مليون ريـال (79.7 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران مقابل 596 مليونا قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يبلغ صافي ربح سافكو 290.51 مليون ريال في المتوسط في الربع الثاني.

وعزت الشركة نزول الأرباح إلى "انخفاض أسعار بيع المنتجات."

وبدأت أرباح الشركة في التراجع منذ الربع الأخير من عام 2014.

وخلال النصف الأول من العام الحالي انخفض صافي ربح الشركة 50.7 بالمئة إلى 585 مليار ريال من 1.2 مليار في الفترة المقابلة من 2015.

وسافكو منتج كبير للأمونيا واليوريا وتعتمد نتائج الشركة على الطلب العالمي والأسعار العالمية. ومنذ منتصف 2013 تبدى الشركات العالمية مخاوف متزايدة من استمرار تراجع أسعار اليوريا بسبب زيادة الإنتاج الصيني.