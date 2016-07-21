كيان السعودية تتحول للربحية في الربع/2 مخالفة التوقعات

الرياض 21 يوليو تموز (رويترز) - سجلت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات أرباحا قيمتها 91.02 مليون ريال (24.3 مليون دولار) في الربع الثاني من العام بدعم من تحسن الإنتاج والمبيعات.

وقالت الشركة في بيان نشر اليوم الخميس بموقع البورصة السعودية على الإنترنت إن صافي الربع الذي حققته في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران يقارن مع خسائر صافية بقيمة 13.42 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2015.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تتكبد الشركة خسائر صافية في المتسوط عند 184.20 مليون ريال في الربع الثاني.

وعزت الشركة تحقيق الأرباح إلى "زيادة الكميات المباعة وانخفاض تكلفة اللقيم وتحسن الأداء التشغيلي وخفض رسوم التسويق من قبل شركة سابك مع انخفاض مخصص الزكاة."

وكيان مملوكة بنسبة 35 بالمئة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر شركة بتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية.

وفي النصف الأول من العام قلصت الشركة خسائرها الصافية إلى 125.25 مليون ريال من 605.1 مليون في الفترة المقابلة من 2015.

كانت الشركة - التي تأسست عام 2007 برأسمال مدفوع 15 مليار ريال - بدأت التشغيل التجاري لمعظم مصانعها في أكتوبر تشرين الأول 2011.

وتقول كيان إن مجمعها في مدينة الجبيل الصناعية هو أكبر مجمع بتروكيماويات متكامل في العالم لإنتاج الايثيلين والبروبلين والبولي إيثيلين والبولي بروبلين وجلايكول الايثيلين الى جانب العديد من المنتجات البتروكيماوية المتخصصة الأخرى.