مقدمة 1-نمو صافي ربح البنك السعودي الفرنسي 3.15% في الربع/2 متجاوزا التوقعات

(لإضافة توزيعات الأرباح وتفاصيل)

الرياض 13 يوليو تموز (رويترز) - سجل البنك السعودي الفرنسي سادس أكبر بنك في المملكة من حيث قيمة الأصول نموا نسبته 3.15 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من 2016 بفضل ارتفاع إجمالي دخل العمليات لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان نشر بموقع البورصة السعودية على الإنترنت اليوم الأربعاء إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 1.048 مليار ريال (279.5 مليون دولار) مقابل 1.016 مليار قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك في المتوسط أرباحا عند 1.032 مليار ريال في الربع الثاني.

وعزا البنك - الذي سجل ارتفاعا في الأرباح خلال الفصول التسعة المنصرمة - نمو الأرباح الفصلية إلى زيادة إجمالي دخل العمليات بفضل الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة بالإضافة إلى ارتفاع دخل تحويل العملات ودخل توزيعات الأرباح و دخل العمليات الأخرى.

وبحسب البيان ارتفع إجمالي ربح العمليات 1.2 بالمئة إلى 1.598مليار ريال من 1.579 مليار قبل عام.

وزاد صافي ربح العمولات الخاصة 3.7 بالمئة إلى 1.05 مليار ريال من 1.02 مليار ريال قبل عام.

وقال البنك في بيان منفصل إن مجلس إدارته أوصى بتوزيع 0.55 ريال للسهم أرباحا نقدية عن النصف الاول من العام تستحق للمساهمين المسجلين بنهاية تداول الخميس 21 يوليو تموز.