نمو صافي ربح بنك الرياض 1.6% في الربع‭/‬2 متجاوزا التوقعات

الرياض 17 يوليو تموز (رويترز) - حقق بنك الرياض ثالث أكبر بنك في السعودية من حيث القيمة السوقية نموا نسبته 1.6 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من 2016 بدعم من انخفاض إجمالي مصاريف العمليات لتأتي النتائج أعلى من متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان نشره الموقع الالكتروني للبورصة السعودية اليوم الأحد إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 1.15 مليار ريال (306.7 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران مقابل 1.13 مليار قبل عام.

وتوقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك أرباحا في المتوسط عند 1.039 مليار ريال في الربع الثاني.