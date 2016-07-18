تراجع طفيف لأرباح سامبا السعودية في الربع/2

القاهرة 18 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال مجموعة سامبا المالية السعودية ثالث أكبر بنك في المملكة من حيث الأصول اليوم الاثنين أن صافي الربح تراجع 1.4 بالمئة في الربع الثاني من 2016.

وقالت المجموعة في بيان للبورصة إنها حققت ربحا قدره 1.314 مليار ريال (350.4 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقابل 1.333 مليار قبل عام.

وعزت سامبا تراجع الأرباح إلى "ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 6.4 بالمئة."

وكان ستة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط أن يحقق البنك ربحا فصليا صافيا قدره 1.30 مليار ريال.

ونزلت أرباح المجموعة 1.4 بالمئة في النصف الأول من هذا العام لتسجل 2.574 مليار ريال من 2.611 مليار قبل عام.