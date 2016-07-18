تراجع صافي ربح معادن السعودية 51% في الربع‭/‬2

الرياض 18 يوليو تموز (رويترز) - سجلت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) انخفاضا بنحو 51 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من 2016 بفعل انخفاض الإيرادات لكن النتائج جاءت أعلى من متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الاثنين إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 132.45 مليون ريال (35.3 مليون دولار) مقابل 270.001 مليون في الربع المقابل من 2015.

توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز أن تحقق الشركة أرباحا بقيمة 127.8 مليون ريال في المتوسط في الربع الثاني.

عزت الشركة تراجع الأرباح إلى "انخفاض إيرادات المبيعات بنسبة 15 بالمئة نتيجة لانخفاض أسعار السلع الأساسية لمنتجات فوسفات الأمونيوم والأمونيا والألمنيوم إضافة إلى انخفاض متوسط السعر المحقق لمنتجات فوسفات الأمونيوم والأمونيا بحوالي 31 بالمئة وأربعة بالمئة على التوالي."

وفي النصف الأول من العام انخفض صافي ربح الشركة 43.2 بالمئة إلى 301.4 مليون ريال من 530.9 مليون قبل عام.

تعمل معادن أساسا في استخراج الذهب وبدأت في السنوات الأخيرة في توسعة أنشطتها من خلال مشروع للفوسفات والأمونيا.

تأسست الشركة عام 1997 ويبلغ رأسمالها المدفوع 9.25 مليار ريال ومن بين كبار مساهميها صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يملك 50 بالمئة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحصة 8.3 بالمئة والمؤسسة العامة للتقاعد بخمسة بالمئة.