هبوط صافي ربح بترورابغ السعودية 79.6% في الربع/2

الرياض 24 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) السعودية اليوم الأحد تراجع صافي ربح الشركة 79.6 بالمئة بفعل هبوط أسعار منتجات البتروكيماويات وتدني هوامش التكرير.

وبلغ صافي ربح الشركة 103.2 مليون ريال (27.5 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقابل 504.9 مليون ريال قبل عام.

وبترورابغ مشروك مشترك بين أرامكو السعودية وسوميتومو كيميكال اليابانية. وكانت الشركة تكبدت خسائر صافية في الفصول الثلاثة المنصرمة.

وهبطت أرباح الشركة في النصف الأول من هذا العام 90.1 بالمئة لتبلغ 70.5 مليون ريال من 710.3 مليون قبل عام.