جرير السعودية توصي بتوزيع 1.25 ريال للسهم أرباحا نقدية عن الربع/2

الرياض 24 يوليو تموز (رويترز) - قالت شركة جرير للتسويق أحد أكبر شركات التجزئة في السعودية إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع 112.5 مليون ريال (30 مليون دولار) أرباحا نقدية عن الربع الثاني من العام بواقع 1.25 ريال للسهم الواحد.

ويقل هذا المبلغ عن 1.46 ريال للسهم وزعته الشركة في الربع الثاني من 2015.

وسجلت جرير انخفاضا نسبته 17.04 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني بفعل تراجع المبيعات لتأتي النتائج أقل من متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان اليوم الأحد إن الأرباح ستستحق للمساهمين المسجلين بنهاية تداول يوم الأربعاء الموافق الثالث من اغسطس آب وستوزع في الحادي عشر من الشهر ذاته.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)