لمحة -سهم كيان السعودية يقفز بعد نتائج فصلية إيجابية وسافكو ينخفض
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* سهم كيان للبتروكيماويات السعودية يقفز 4.3 بالمئة إلى 7.3 ريال في البورصة السعودية صباحا ويسجل ثاني أكبر مكاسب على المؤشر.
* الشركة تحولت للربحية في الربع الثاني وحققت أرباحا قيمتها 91.02 مليون ريال (24.3 مليون دولار) بدعم من تحسن الإنتاج والمبيعات.
* صافي الربح الذي حققته في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران يقارن مع خسائر صافية بقيمة 13.42 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2015.
* توقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تتكبد الشركة خسائر صافية في المتوسط عند 184.20 مليون ريال في الربع الثاني.
* سهم سافكو ينخفض 0.4 بالمئة إلى 59 ريالا.
* الشركة سجلت تراجعا في الأرباح الفصلية للمرة السابعة على التوالي بنزول صافي ربح الربع الثاني 49.8 بالمئة.
* الشركة حققت أرباحا صافية قدرها 299 مليون ريـال (79.7 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران مقابل 596 مليونا قبل عام.
* توقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يبلغ صافي ربح سافكو 290.51 مليون ريال في المتوسط في الربع الثاني.
* المؤشر السعودي يرتفع 0.1 بالمئة إلى 6606 نقطة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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