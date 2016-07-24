صافي ربح الصحراء للبتروكيماويات يقفز ثمانية أمثاله في الربع‭/‬2

الرياض 24 يوليو تموز (رويترز) - قفز صافي ربح شركة الصحراء للبتروكيماويات السعودية أكثر من ثمانية أمثال مستواه في الربع الثاني من 2016 بفضل ارتفاع الإنتاج والمبيعات.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأحد إن صافي الربح في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران بلغ 96.4 مليون ريال (25.7 مليون دولار) مقابل 11.4 مليون قبل عام بزيادة 745.6 بالمئة.

وعزت الشركة القفزة الكبيرة في الأرباح إلى "ارتفاع كميات انتاج ومبيعات مصانع شركتي الواحة للبتروكيماويات والصحراء ومعادن للبتروكيماويات خلال هذا الربع مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق والذي شهد تنفيذ صيانة مجدولة في مصانع الشركتين."

وخلال النصف الأول من العام سجلت الشركة أرباحا صافية قيمتها 151 مليون ريال مقارنة مع خسائر صافية بقيمة 38.1 مليون في النصف المقابل من 2015.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)