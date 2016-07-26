مبيعات تصنيع السعودية تنخفض 9.5% في الربع/2

الرياض 26 يوليو تموز (رويترز) - قالت شركة التصنيع الوطنية السعودية (تصنيع) في بيان اليوم الثلاثاء إن مبيعاتها للربع الثاني من 2016 بلغت 3.81 مليار ريال (1.01 مليار دولار) مقارنة مع 4.16 مليار قبل عام.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت الشركة عن تحولها للربحية خلال الربع الثاني من هذا العام لتنهي سلسلة من الخسائر استمرت خمسة فصول متتالية وتسجل أرباحا أعلى من متوسط توقعات المحللين.

وبلغ صافي ربح الشركة 103.9 مليون ريال (27.7 مليون ريال) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقابل خسارة 107.7 مليون ريال قبل عام.

وجاءت النتائج أعلى من توقعات بنك سيكو البحريني بتحقيق أرباح قيمتها 26.10 مليون ريال في الربع الثاني وتوقعات الأهلي كابيتال بأرباح قدرها 32 مليونا. كما خالفت النتائج توقعات الجزيرة كابيتال بأن تتكبد الشركة خسائر بقيمة 61.7 مليون ريال في الربع الثاني.

وبحلول الساعة 0742 بتوقيت جرينتش ارتفع سهم تصنيع 1.09 بالمئة في البورصة السعودية.

وعزت الشركة تحولها للربحية إلى "تحسن الأداء التشغيلي وانخفاض تكلفة بعض مواد اللقيم وزيادة الإيرادات الأخرى."

ونقل البيان عن مطلق المريشد الرئيس التنفيذي للشركة قوله "الشركة تسير بخطى حثيثة نحو تحقيق أهدافها بعد أن تمكنت من تقليص خسائرها وبدأت في تحقيق نتائج إيجابية في الربع الثاني."

ولفت البيان إلى أن الشركة تعتزم في المرحلة المقبلة جني ثمار بعض المشروعات الجديدة وتوقعت أن يبدأ التشغيل التجريبي لمشروع معالجة مادة الإلمنيت في النصف الثاني من العام الجاري وأن يبدأ التشغيل التجاري في النصف الأول من 2017.

كما توقعت الشركة بدء تشغيل مشروع مادة التيتانيوم الاسفنجي في النصف الثاني من2017 بتكلفة 440 مليون دولار بعدما أسست شركة مجمع صناعات المعادن المتطورة برأسمال 412.5 مليون ريال.