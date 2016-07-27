مقدمة 1-صافي ربح سابك السعودية ينخفض 23.2% في الربع/2 لكنه يتجاوز التوقعات

(لإضافة توزيعات الأرباح)

الرياض 27 يوليو تموز (رويترز) - سجلت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إحدى أكبر شركات البتروكيماويات في العالم انخفاضا نسبته 23.2 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من 2016 بفعل تراجع أسعار بيع المنتجات لكن النتائج جاءت أعلى من متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأربعاء إن صافي الربح بلغ 4.74 مليار ريال (1.3 مليار دولار) في الربع الثاني مقارنة مع 6.17 مليار قبل عام.

وبذلك تسجل سابك انخفاضا في الأرباح الفصلية للربع الثامن على التوالي إذ بدأت في تسجيل تراجع في الأرباح منذ الربع الثالث من 2014.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تحقق الشركة في المتوسط أرباحا قدرها 3.92 مليار ريال في الربع الثاني.

وعزت سابك التي تملك الدولة 70 بالمئة منها تراجع الأرباح بصورة رئيسية إلى "انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات وتسجيل مخصص خسائر انخفاض في قيمة آلات ومعدات شركة ابن رشد وهي شركة تابعة بمبلغ 761 مليون ريال سعودي بلغت حصة سابك منها 366 مليون ريال سعودي.".

وترتبط أرباح الشركة ارتباطا وثيقا بالنمو الاقتصادي العالمي لأن منتجاتها من البلاستيك والأسمدة والمعادن تستخدم على نطاق واسع في أنشطة البناء والزراعة والصناعة وإنتاج السلع الاستهلاكية.

وخلال النصف الأول من العام انخفض صافي ربح الشركة 19.5 بالمئة إلى 8.14 مليار ريال من 10.11 مليار في الفترة المقابلة من 2015.

وفي بيان منفصل قالت الشركة إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع أرباح نقدية تبلغ ريالين للسهم عن النصف الأول من العام.

وتستحق الأرباح للمساهمين المسجلين بنهاية تداول 25 اغسطس آب وتوزع في السادس من سبتمبر أيلول.