بنك ساب السعودي يبدأ غدا توزيع 0.35 ريال للسهم عن النصف/1

الرياض 31 أغسطس آب (رويترز) - قال البنك السعودي البريطاني (ساب) رابع أكبر بنك في السعودية من حيث القيمة السوقية إنه سيبدأ غدا الخميس في توزيع 525 مليون ريال (140 مليون دولار) أرباحا نقدية عن النصف الأول من 2016 بواقع 0.35 ريال للسهم.

وأضاف البنك في بيان للبورصة اليوم الأربعاء أن صرف الأرباح سيتم عبر قيدها بالحسابات البنكية العائدة لمساهمي البنك والمربوطة بمحافظهم الاستثمارية أو عن طريق أقرب فرع للبنك لهؤلاء الذين لا تتوافر بيانات حساباتهم.

كان البنك سجل نموا نسبته 1.23 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من 2016 بفضل ارتفاع إجمالي دخل العمليات لتأتي النتائج متماشية مع متوسط توقعات المحللين.