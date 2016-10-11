صافي ربح بنك الرياض السعودي ينخفض 19% في الربع/3 ويخالف التوقعات

الرياض 11 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجل بنك الرياض ثالث أكبر بنك في السعودية من حيث القيمة السوقية انخفاضا نسبته 19 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من 2016 بفعل ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات لتأتي النتائج أقل كثيرا من متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء إن صافي ربح الربع الثالث بلغ 729 مليون ريال (194.4 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول حزيران مقابل 899 مليونا قبل عام بانخفاض 18.9 بالمئة.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك أرباحا في المتوسط عند 1.051 مليار ريال في الربع الثالث.