لمحة -سهم بنك الرياض يهبط 3.2% بعد نتائج دون التوقعات

0703 جمت -

* سهم بنك الرياض السعودي يهبط 3.2 بالمئة في مستهل تعاملات الثلاثاء قبل أن يقلص خسائره إلى 2.7 بالمئة.

* سهم البنك يجري تداوله دون عشرة ريالات عند 9.15 ريال.

* البنك سجل انخفاضا نسبته 19 المئة في صافي ربح الربع الثالث.

* صافي ربح البنك بلغ 729 مليون ريال (194.4 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول حزيران مقابل 899 مليونا قبل عام بانخفاض 18.9 بالمئة.

* توقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك أرباحا في المتوسط عند 1.051 مليار ريال في الربع الثالث.

* هذه هي المرة الخامسة بين ستة فصول التي تنخفض فيها الأرباح الفصلية لبنك الرياض أو تستقر.

* البنك عزا نزول الأرباح إلى ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 16.3 بالمئة.