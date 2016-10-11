لمحة -سهم بنك الرياض يهبط 3.2% بعد نتائج دون التوقعات
0703 جمت -
* سهم بنك الرياض السعودي يهبط 3.2 بالمئة في مستهل تعاملات الثلاثاء قبل أن يقلص خسائره إلى 2.7 بالمئة.
* سهم البنك يجري تداوله دون عشرة ريالات عند 9.15 ريال.
* البنك سجل انخفاضا نسبته 19 المئة في صافي ربح الربع الثالث.
* صافي ربح البنك بلغ 729 مليون ريال (194.4 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول حزيران مقابل 899 مليونا قبل عام بانخفاض 18.9 بالمئة.
* توقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك أرباحا في المتوسط عند 1.051 مليار ريال في الربع الثالث.
* هذه هي المرة الخامسة بين ستة فصول التي تنخفض فيها الأرباح الفصلية لبنك الرياض أو تستقر.
* البنك عزا نزول الأرباح إلى ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 16.3 بالمئة.
* المؤشر السعودي يرتفع 0.13 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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