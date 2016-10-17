صافي ربح مصرف الراجحي السعودي يقفز 16.7% في الربع/3

الرياض 17 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجل مصرف الراجحي السعودي أكبر بنك إسلامي في الخليج من حيث القيمة السوقية قفزة نسبتها 16.7 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من 2016 بفضل ارتفاع دخل العمليات لكن النتائج جاءت أقل قليلا من متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان للبورصة اليوم الاثنين إن صافي الربح بلغ 2.01 مليار ريال (536 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل 1.72 مليار قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك أرباحا في المتوسط عند 2.060 مليار ريال في الربع الثالث.

وهذه هي المرة الخامسة على التوالي التي يسجل فيها المصرف ارتفاعا في الأرباح الفصلية منذ نحو عامين.

وعزا البنك نمو الأرباح إلى "ارتفاع إجمالي دخل العمليات...وذلك ذلك بشكل رئيسي إلي ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة بالإضافة الى ارتفاع دخل العمليات الاخرى و اتعاب الخدمات البنكية."

وبحسب البيان زاد إجمالي دخل العمليات 21.35 بالمئة إلى 3.9مليار ريال في الربع الثالث من 3.2 مليار قبل عام.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام زاد صافي الربح 17.33 بالمئة إلى 6.1 مليار ريال من 5.2 مليار قبل عام بدعم من ارتفاع إجمالي دخل العمليات 13 بالمئة خلال الفترة.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)