صافي ربح البنك الأهلي التجاري السعودي يتراجع 1.6% في الربع/3

الرياض 16 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجل البنك الأهلي التجاري أكبر مصرف سعودي من حيث قيمة الأصول تراجعا بنسبة 1.6 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من 2016 بفعل ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات لتأتي النتائج أقل من متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان نشر اليوم الأحد على الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية إن صافي ربح الربع الثالث بلغ 1.962 مليار ريال (523.2 مليون دولار) مقابل 1.994 مليار قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك ارباحا في المتوسط عند 2.301 مليار ريال في الربع الثالث

وعزا البنك نزول الأرباح إلى "ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 18.7 بالمئة وذلك نتيجة ارتفاع مصاريف مخصص التمويل بالاضافة الى مخصص خسائر الانخفاض في قيمة الاستثمارات والمصاريف العمومية والادارية."

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام ارتفع صافي ربح البنك 0.96 بالمئة إلى 7.03 مليار ريال من 6.96 مليار في الفترة المقابلة من 2015 بفضل ارتفاع إجمالي دخل العمليات.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)