انخفاض صافي ربح بنك ساب السعودي 12.7% في الربع/3

الرياض 13 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجل البنك السعودي البريطاني (ساب) رابع أكبر بنك في السعودية من حيث القيمة السوقية انخفاضا نسبته 12.7 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من 2016 بفعل ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات لتأتي النتائج دون متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك إن صافي ربح الربع الثالث بلغ 995 مليون ريال (265.3 مليون دولار) مقارنة مع 1.140 مليار ريال قبل عام.

وتوقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز أن يحقق البنك أرباحا قيمتها 1.142 مليار ريال في المتوسط في الربع الثالث.

وعزا البنك هبوط الأرباح إلى "ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 23.3 بالمئة" بسبب زيادة مخصص خسائر الائتمان والمصاريف العمومية والإدارية.

وفي الأشهر التسعة الأولى من العام بلغ صافي ربح البنك 3.288مليار ريال بانخفاض 3.07 بالمئة عن 3.392 مليار في الفترة المقابلة من 2015.

تكافح البنوك السعودية من أجل النمو في ظل تراجع عمليات الإقراض وانخفاض الودائع جراء هبوط أسعار النفط الذي أثر على المالية العامة للمملكة وتسبب في شح السيولة.