تراجع صافي ربح البنك العربي الوطني السعودي 5.6% في الربع/3

الرياض 12 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجل البنك العربي الوطني السعودي تراجعا نسبته 5.6 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من 2016 بفعل ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات وتراجع إجمالي دخل العمليات لتأتي النتائج أقل من متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان للبورصة اليوم الأربعاء إن صافي الربح بلغ 721.7 مليون ريال (192.4 مليون دولار) مقابل 764.2 مليون قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك أرباحا في المتوسط عند 796.76 مليون ريال في الربع الثالث.

وعزا البنك في بيانه نزول الأرباح إلى "الارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 10.7 بالمئة ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع مخصصات خسائر انخفاض الائتمان بالإضافة إلى المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصاريف الاستهلاك."

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام تراجع صافي ربح البنك 3.4 بالمئة إلى 2.288 مليار ريال مقارنة مع 2.370 مليار في الفترة المقابلة من 2015.

والبنك العربي الوطني الذي تأسس عام 1979 مملوك بنسبة 40 بالمئة للبنك العربي الأردني ويبلغ رأسماله المدفوع عشرة مليارات ريال.

ومن بين كبار مساهمي البنك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تحوز حصة 10.8 بالمئة.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)