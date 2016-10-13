كيان السعودية تتحول للربحية في الربع/3

الرياض 13 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجلت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات أرباحا قيمتها 156.32 مليون ريال (41.7 مليون دولار) في الربع الثالث من العام بدعم من زيادة الإنتاج والمبيعات لتتجاوز النتائج توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الخميس إن صافي الربع الذي حققته في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول يقارن مع خسائر صافية بقيمة 13.81 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2015.

وتوقع بنك سيكو البحريني أن تسجل الشركة أرباحا بقيمة 105 ملايين ريال في الربع الثالث بينما توقعت الأهلي كابيتال تحقيق 95 مليونا.

وعزت الشركة تحقيق الأرباح إلى "زيادة الكميات المنتجة والمباعة وتحسن الأداء التشغيلي وانخفاض تكلفة اللقيم."

وكيان مملوكة بنسبة 35 بالمئة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر شركة بتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام سجلت الشركة أرباحا بقيمة 31.07 مليون ريال مقارنة مع خسائر صافية بقيمة 618.9 مليونا في الفترة المقابلة من 2012.

كانت الشركة التي تأسست عام 2007 برأسمال مدفوع 15 مليار ريال بدأت التشغيل التجاري لمعظم مصانعها في أكتوبر تشرين الأول 2011.

وتقول كيان إن مجمعها في مدينة الجبيل الصناعية هو أكبر مجمع بتروكيماويات متكامل في العالم لإنتاج الإيثيلين والبروبلين والبولي إيثيلين والبولي بروبلين وجلايكول الإيثيلين إلى جانب العديد من المنتجات البتروكيماوية المتخصصة الأخرى.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)