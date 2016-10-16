لمحة -سهم الأهلي التجاري يهبط 4.5% بعد نتائج دون التوقعات

* سهم البنك الأهلي التجاري السعودي يهبط 4.5 بالمئة بعد نتائج دون توقعات المحللين.

* البنك سجل تراجعا بنسبة 1.6 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من 2016 بفعل ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات.

* صافي ربح الأهلي التجاري في الربع الثالث بلغ 1.962 مليار ريال (523.2 مليون دولار) مقابل 1.994 مليار قبل عام.

* توقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك أرباحا في المتوسط عند 2.301 مليار ريال في الربع الثالث.