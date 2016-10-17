صافي ربح سافكو السعودية يهبط 68% في الربع/3

الرياض 17 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجلت شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) اليوم الاثنين تراجعا في الأرباح الفصلية للمرة الثامنة على التوالي مع نزول صافي ربح الربع الثالث من العام نحو 68 بالمئة لتأتي النتائج أقل من متوسط توقعات المحللين.

وقالت سافكو التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إنها حققت أرباحا صافية قدرها 181.4 مليون ريـال (48.4 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل 566.1 مليونا قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يبلغ صافي ربح سافكو 249.16 مليون ريال في المتوسط في الربع الثالث.

وعزت الشركة نزول الأرباح إلى "انخفاض أسعار بيع المنتجات وارتفاع تكاليف اللقيم والكهرباء."

وبدأت أرباح الشركة في التراجع منذ الربع الأخير من عام 2014.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام انخفض صافي ربح الشركة 56.2بالمئة إلى 766.7 مليون ريال من 1.75 مليار في الفترة المقابلة من 2015.

وسافكو منتج كبير للأمونيا واليوريا وتعتمد نتائج الشركة على الطلب العالمي والأسعار العالمية. ومنذ منتصف 2013 تبدى الشركات العالمية مخاوف متزايدة من استمرار تراجع أسعار اليوريا بسبب زيادة الإنتاج الصيني.