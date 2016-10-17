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جرير السعودية ترفع توزيعات أرباح الربع/3 إلى 2.15 ريال للسهم

Mon Oct 17, 2016 12:57pm GMT
 
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دبي 17 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت شركة جرير للتسويق السعودية في بيان للبورصة اليوم الاثنين إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثالث من العام المالي 2016 بواقع 2.15 ريال (0.57 دولار) للسهم.

وهذا المبلغ أعلى من الذي دفعته الشركة في الفترة ذاتها من العام الماضي والذي بلغ 2.05 ريال للسهم وفق بيانات تومسون رويترز.

ولم تسجل جرير تغيرا يذكر في صافي ربح الربع الثالث عند 220 مليون ريال (58.7 مليون دولار) لكنها أشارت إلى انخفاض النفقات غير التشغيلية بحسب بيان للبورصة في السادس من أكتوبر تشرين الأول.

(الدولار = 3.7495 ريال)

(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 