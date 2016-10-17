تفاقم خسائر زين السعودية بنحو 20% في الربع/3

الرياض 17 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلنت زين السعودية للاتصالات اليوم الاثنين عن تفاقم صافي خسائر الربع الثالث من العام بنسبة 19.7 بالمئة مع تزايد أعباء التمويل.

وبلغ صافي خسارة الشركة 267 مليون ريال (71.2 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل خسارة 223 مليونا قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تتكبد الشركة خسائر صافية بقيمة 261.41 مليون ريال في الربع الثالث.

وعزت الشركة الخسائر إلى "الزيادة في الاستهلاك وزيادة الأعباء التمويلية وزيادة السايبور (معدل الفائدة بين البنوك السعودية)."

ولم تحقق الشركة المملوكة بنسبة 37 بالمئة لزين الكويتية ربحا فصليا منذ إطلاق الخدمة في 2008 وتكافح لمزاحمة منافسين بموارد أفضل هما الاتصالات السعودية واتحاد اتصالات (موبايلي).

وتفاقمت خسائر الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 24.1 بالمئة لتسجل 845 مليون ريال مقابل خسارة 681 مليونا قبل عام.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)