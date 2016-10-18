لمحة-سهم سافكو السعودية يهبط 4.6% بعد نتائج فصلية دون التوقعات

0738 جمت -

* سهم سافكو يهبط 4.6% في البورصة السعودية صباحا.

* السهم يسجل أكبر الخسائر على المؤشر.

* الشركة سجلت تراجعا في الأرباح الفصلية للمرة الثامنة على التوالي وللمرة 12 بين 13 فصلا مضى.

* صافي ربح سافكو انخفض نحو 68 بالمئة بفعل انخفاض أسعار بيع المنتجات وارتفاع تكاليف اللقيم والكهرباء

* الشركة حققت أرباحا صافية قدرها 181.4 مليون ريـال (48.4 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل 566.1 مليونا قبل عام.

* توقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يبلغ صافي ربح سافكو 249.16 مليون ريال في المتوسط في الربع الثالث.