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لمحة-سهم سافكو السعودية يهبط 4.6% بعد نتائج فصلية دون التوقعات

Tue Oct 18, 2016 7:59am GMT
 
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0738 جمت -

* سهم سافكو يهبط 4.6% في البورصة السعودية صباحا.

* السهم يسجل أكبر الخسائر على المؤشر.

* الشركة سجلت تراجعا في الأرباح الفصلية للمرة الثامنة على التوالي وللمرة 12 بين 13 فصلا مضى.

* صافي ربح سافكو انخفض نحو 68 بالمئة بفعل انخفاض أسعار بيع المنتجات وارتفاع تكاليف اللقيم والكهرباء

* الشركة حققت أرباحا صافية قدرها 181.4 مليون ريـال (48.4 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل 566.1 مليونا قبل عام.

* توقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يبلغ صافي ربح سافكو 249.16 مليون ريال في المتوسط في الربع الثالث.

* المؤشر السعودي يتراجع 0.6 بالمئة إلى 5530.22 نقطة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 