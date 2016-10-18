لمحة-سهم سافكو السعودية يهبط 4.6% بعد نتائج فصلية دون التوقعات
0738 جمت -
* سهم سافكو يهبط 4.6% في البورصة السعودية صباحا.
* السهم يسجل أكبر الخسائر على المؤشر.
* الشركة سجلت تراجعا في الأرباح الفصلية للمرة الثامنة على التوالي وللمرة 12 بين 13 فصلا مضى.
* صافي ربح سافكو انخفض نحو 68 بالمئة بفعل انخفاض أسعار بيع المنتجات وارتفاع تكاليف اللقيم والكهرباء
* الشركة حققت أرباحا صافية قدرها 181.4 مليون ريـال (48.4 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل 566.1 مليونا قبل عام.
* توقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يبلغ صافي ربح سافكو 249.16 مليون ريال في المتوسط في الربع الثالث.
* المؤشر السعودي يتراجع 0.6 بالمئة إلى 5530.22 نقطة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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