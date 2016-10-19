تراجع أرباح سابك السعودية 7% في الربع/3

القاهرة 19 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجلت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إحدى أكبر شركات البتروكيماويات في العالم انخفاضا نسبته 6.8 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من 2016 بفعل تراجع أسعار بيع المنتجات لكن النتائج جاءت أعلى من متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأربعاء إن صافي الربح بلغ 5.22 مليار ريال (1.4 مليار دولار) في الربع الثالث مقارنة مع 5.6 مليار قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تحقق الشركة في المتوسط أرباحا قدرها 5.05 مليار ريال في الربع الثالث.

وعزت سابك التي تملك الدولة 70 بالمئة منها تراجع الأرباح بصورة رئيسية إلى "انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات انخفاض الكميات المباعة وارتفاع مخصص الزكاة."

وترتبط أرباح الشركة ارتباطا وثيقا بالنمو الاقتصادي العالمي لأن منتجاتها من البلاستيك والأسمدة والمعادن تستخدم على نطاق واسع في أنشطة البناء والزراعة والصناعة وإنتاج السلع الاستهلاكية.

وخلال أول تسعة أشهر من هذا العام تراجعت أرباح الشركة 14.9 بالمئة لتسجل 13.37 مليار ريال من 15.71 مليار قبل عام.