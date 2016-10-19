سبكيم السعودية تتحول لتسجيل خسائر صافية في الربع‭/‬3

الرياض 19 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - تحولت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات لتسجيل خسائر في الربع الثالث من العام بفعل انخفاض المبيعات نتيجة هبوط أسعار المنتجات.

وخالفت نتائج سبكيم توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأربعاء إنها تكبدت خسائر صافية بقيمة 59 مليون ريال (15.7 مليون دولار) مقابل أرباح صافية بقيمة 71.6 مليون ريال قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة أرباحا صافية بقيمة 30.58 مليون ريال في الربع الثالث.

وعزت الشركة الخسائر إلى "انخفاض صافي المبيعات بنسبة 15.9 بالمئة مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي...(بفعل) الهبوط الحاد في أسعار مبيعات كل منتجات الشركة لا سيما المواد الكيميائية."

وبحسب البيان بلغ إجمالي المبيعات 680 مليون ريال في الربع الثالث مقارنة مع 800 مليون قبل عام.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام هبط صافي ربح الشركة 93.25 بالمئة إلى 17.7 مليون ريال من 262.3 مليون قبل عام.

وتضررت الشركات العاملة في قطاع البتروكيماويات بشدة جراء انخفاض أسعار النفط والذي تسبب في تراجع أسعار منتجاتها.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)