صافي ربح الاتصالات السعودية ينخفض 7.5% في الربع/3

الرياض 19 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجلت شركة الاتصالات السعودية أكبر مشغل للاتصالات في المملكة تراجعا في أرباحها الفصلية للربع السادس على التوالي بتسجيلها انخفاضا نسبته 7.5 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من 2016 بفعل ارتفاع تكلفة الخدمات وانخفاض خسائر الاستثمارات.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن صافي الربح بلغ 2.15 مليار ريال (573.3 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل 2.32 مليار قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة أرباحا في المتوسط عند 2.16 مليار ريال في الربع الثاني.

وبدأت الشركة في تسجيل انخفاض في أرباحها منذ الربع الثاني من 2015.

وعزت الشركة تراجع الأرباح إلى ارتفاع تكلفة الخدمات وارتفاع مصروفات التشغيل وانخفاض خسائر الاستثمارات.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام تراجع صافي ربح الشركة 13.5 بالمئة إلى 6.4 مليار ريال من 7.4 مليار قبل عام.

وفي بيان منفصل قالت الشركة إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع ريال للسهم عن الربع الثالث من العام تستحق للمساهمين المسجلين بنهاية تداول 25 أكتوبر تشرين الأول.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)