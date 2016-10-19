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نمو أرباح المواساة للخدمات الطبية السعودية 17% في الربع/3

Wed Oct 19, 2016 6:42am GMT
 
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دبي 19 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلنت شركة المواساة للخدمات الطبية وهي واحدة من أكبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية المدرجة في المملكة العربية السعودية في بيان إلى البورصة اليوم الأربعاء ارتفاع صافي أرباحها 17 بالمئة في الربع الثالث من 2016.

وبلغ صافي أرباح الشركة في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول 50.3 مليون ريال (13.42 مليون دولار) مقارنة مع 34 مليونا في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وكان أربعة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن تحقق الشركة في المتوسط صافي ربح قدره 50.64 مليون ريال في الربع الثالث.

(الدولار= 3.75 ريال) (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 