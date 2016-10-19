صافي ربح البنك السعودي للاستثمار ينخفض 37.6% في الربع/3

الرياض 19 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجل البنك السعودي للاستثمار انخفاضا نسبته 36.6 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من 2016 بفعل ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات.

وقال البنك في بيان نشر بموقع البورصة السعودية على الإنترنت اليوم الأربعاء إن صافي الربح في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول بلغ 219.4 مليون ريال (58.5 مليون دولار) مقابل 351.4 مليون قبل عام.

وعزا البنك نزول الأرباح الفصلية إلى "ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 54.18 بالمئة وذلك بشكل رئيسي نتيجة الزيادة في كل من مخصص انخفاض قيمة الاستثمارات لمقابلة الانخفاض العام بمحفظة الاستثمارات ومخصص خسائر الائتمان."

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام انخفض صافي ربح البنك 31.8 بالمئة إلى 750.8 مليون ريال من 1.1 مليار ريال قبل عام.

تأسس السعودي للاستثمار عام 1976 ويبلغ رأسماله المدفوع سبعة مليارات ريال. ومن كبار مساهمي البنك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحصة 17.26 بالمئة والمؤسسة العامة للتقاعد بحصة 17.3 بالمئة وجيه.بي مورجان تشيس 7.5 بالمئة والبنك الأهلي التجاري السعودي 5.2 بالمئة.