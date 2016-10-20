تقلص خسائر بترورابغ السعودية 53% في الربع/3

القاهرة 20 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) السعودية اليوم الخميس تقلص الخسائر 52.8 بالمئة في الربع الثالث من العام.

بلغ صافي خسارة الشركة 217 مليون ريال (57.9 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل خسارة 460 مليونا قبل عام.

وعزت الشركة تقلص الخسائر إلى "انخفاض معدل هبوط أسعار الزيت الخام".

بترورابغ مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وسوميتومو كيميكال اليابانية. وتكبدت الشركة خسائر بلغت 146 مليون ريال في الأشهر التسعة الأولى من العام مقابل أرباح 250 مليونا قبل عام.